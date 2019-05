Montechiarugolo, due tir si scontrano e si ribaltano: un ferito grave

Grave incidente stradale alle 8 di mattina di oggi, mercoledì 29 maggio. Per cause in corso di accertamento due tir si sono scontrati mentre si trovavano in località La Fratta, nel comune di Montechiarugolo. Dopo lo scontro i due mezzi pesanti si sono ribaltati: uno dei due conducenti è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e i soccorritori del 118, la Croce Azzurra di Traversetolo. La persona ferita è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: ora si trova nell'area codici rossi in gravi condizioni di salute.