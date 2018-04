Cadono con la moto in A1: due feriti in Rianimazione

Grave incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 25 aprile sull'autostrada A1 tra Parma e Fidenza, nei pressi del bivio per l'A15. Una motocicletta, con a bordo due persone, è caduta sull'asfalto per cause in corso di accertamento. Le due persone, soccorso dagli operatori del 118, sono rimaste gravemente ferite e trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Dopo il soccorso le loro condizioni sono peggiorate ed è stato necessario il ricovero nel reparto di Rianimazione.