Si schianta contro un'auto in tangenziale: motociclista gravissimo al Maggiore

Si è schiantato contro un'auto mentre stava percorrendo la tangenziale ed è rimasto gravemente ferito. Nella mattinata di oggi, sabato 11 agosto, un motocicista, per cause in corso di accertamento, è finito contro un'auto mentre si trovava all'altezza di Castelguelfo: in conseguenza dello scontro ha riportato gravi ferite. Sul posto è arrivata, in pochissimi minuti, l'ambulanza, oltre all'automedica che, dopo aver prestato le prime cure al conducente della moto, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni di salute. Il ferito si trova nel reparto di Rianimazione e la prognosi è riservata.

Aggiornamenti a breve