Ozzano, motociclista si scontra con un'auto: 42enne grave al Maggiore

E' ricoverato in gravi condizioni di salute e con prognosi riservata il motociclita di 42 anni che ieri pomeriggio, sabato 15 giugno, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Ozzano Taro, nel comune di Collecchio. Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati: ad avere la peggio il motociclista che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi: si trova nell'area rossi in prognosi riservata.