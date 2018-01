Scontro auto-moto a Palanzano: un ferito grave

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 8 gennaio nella zona di Palanzano. Erano da poco passate le ore 8 quando, per cause in corso di accertamento, un'automobile ed una motocicletta si sono scontrate. Secondo le prime informazioni l'incidente sarebbe avvenuto in località La Cola e precisamente in strada Vaestano. L'impatto tra i due mezzi è stato molto forte ed in conseguenza dello scontro il conducente della moto ha riportato ferite molto gravi: sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con un'ambulanza ed un'antomedica da Palanzano e da Langhirano ed hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sono in corso approfondimenti sulle sue condizioni di salute. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione.