Pastorello, si schianta con l'auto contro un albero: muore 30enne

Tragico pomeriggio in provincia di Parma. Un secondo incidente mortale si è verificato, ieri 22 aprile alle ore 16, a Pastorello, nel Comune di Langhirano, all'altezza del Rio Piolo. L'auto sulla quale stava viaggiando Federico Miodini, insieme all'amico Alessio Corradi, è uscita di strada e si è schiantata contro un albero, spezzandolo a metà. Il violentissimo impatto non ha lasciato scampo a Federico, 30enne di Beduzzo, che è morto sul colpo. Non sono chiare le cause dell'incidente e nemmeno chi dei due fosse al volante: l'amico è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al Maggiore in gravi condizioni di salute. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i carabinieri e la Polizia Stradale.