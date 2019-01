Auto esce di strada a Poggio Sant'Ilario: due feriti gravi

Grave incidente, nella serata di ieri sabato 19 gennaio, a Poggio Sant'Ilario, nel comune di Felino. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita fuori strada. Il conducente ha perso il controllo del mezzo all'improvviso e il veicolo è uscito dalla carreggiata. All'interno dell'auto c'erano due persone, che sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con due ambulanze e l'automedica. I due feriti sono stati trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: le loro condizioni sono gravi.