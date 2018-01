Frontale a Porporano: un 20enne e una 44enne in prognosi riservata

Spaventoso scontro frontale nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 gennaio. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente mentre si trovavano nei pressi dell'abitato di Porporano. In conseguenza dello scontro, che è stato molto violento, due persone sono rimaste ferite gravemente: si tratta di un 20enne e di una 44enne che sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con urgenza. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto. Per entrambi i feriti la prognosi è riservata: hanno riportato ferite gravi.