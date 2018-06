Porporano, esce di strada con la moto: grave al Maggiore

Grave incidente nella tarda serata di ieri, 5 giugno a Porporano, in strada Argini. Per cause in corso di accertamento un motociclista, che stava percorrendo la strada a bordo della sua moto, è uscito di strada: in conseguenza dell'impatto con il suolo è rimasto ferito ed è stato soccorso dagli operatori del 118, che si sono portati sul posto dopo che è stato dato l'allarme. L'incidente è avvenuto verso le ore 23.30: non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Le condizioni del conducente sono parse da subito gravi: dopo le prime cure è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono serie