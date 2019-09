Paura a Respiccio, auto esce di strada e si ribalta in una scarpata: conducente grave al Maggiore

Tanta paura ieri sera, 2 settembre, per un grave incidente stradale che si è verificato a Respiccio di Fornovo, lungo la provinciale 39. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, ribaltandosi più volte e finendo poi in una scarpata. Il giovane, a bordo di una Fiat Panda, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo: i Vigili del Fuoco lo hanno fatto uscire

L'episodio è avvenuto poco prima delle ore 22: all'improvviso l'auto è uscita dalla carreggiata: l'auto si è ribaltata più volte, è finita in una scarpata e, alla fine, nel cortile di una ditta. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell'Assistenza Pubblica di Fornovo che hanno prestato le prime cure la conducente e l'hanno poi trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le ferite riportate infatti erano gravi: attualmente il conducente si trova ricoverato nell'area rossi. Sul posto la polizia Stradale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Aggiornamenti a breve