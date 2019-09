Scontro auto-scooter a Sala Baganza: ferito grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 6 settembre, alle ore 21.30. Un'auto e uno scooter si sono scontrati mentre stavano percorrendo la strada che collega Sala Baganza a Calestano: i due mezzi sono venuti a contatto per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai due feriti, tra cui uno grave, e li hanno trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le ferite riportate dallo scooterista sarebbero gravi.