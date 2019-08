Scontro frontale tra due auto a Sala Baganza: due feriti gravi al Maggiore

Nella mattinata di oggi, dopo le ore 11.30 a Sala Baganza, lungo la strada provinciale, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Per cause in corso di accertamento i due mezzi, che viaggiavano in direzione di marcia opposte, si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai due feriti e li hanno poi trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. In azione, oltre all'ambulanza anche l'automedica. Sul posto anche la polizia Municipale che si è occupata di effettuare i rilievi previsti per legge e di dirigere il traffico.