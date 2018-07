Cade in moto a San Martino Sinzano: motociclista al Pronto Soccorso

E' caduto da solo, senza coinvolgere altri mezzi. Un motociclista, che la mattina di oggi 20 luglio stava percorrendo la strada provinciale in corrispondenza di San Martino Sinzano, si è procurato alcune ferite in seguito alla caduta, avvenuta per cause in corso di accertamento. Gli operatori del soccorso si sono portati sul posto in pochi minuti, per verificare le condizioni del ferito. L'uomo, dopo essere stato medicato sul posto, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato alcune ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve