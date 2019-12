Pauroso schianto tra due auto a San Pancrazio: feriti madre e figlio

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 1° dicembre. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate in corrispondenza dell'abitato di San Pancrazio. L'impatto è stato particolarmente violento: le due auto coinvolte hanno subito danni molti rilevanti. Due persone, madre e figlio, sono state soccorse dai sanitari del 118 e poi trasportate d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le loro condizioni di salute sono gravi. Sul posto gli agenti della polizia Municipale per gli accertamenti previsti per legge.