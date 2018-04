San Polo di Torrile, auto contro bicicletta: ferito al Maggiore

Grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì 16 aprile a San Polo di Torirle. Per cause in corso di accertamento un'auto e una bicicletta si sono scontrate mentre stavano percorrendo piazzale Primo Maggio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla persona ferita e l'hanno poi trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Aggiornamenti a breve