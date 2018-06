Schianto frontale nella notte a Ozzano Taro: 6 feriti, 2 gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 16 e domenica 17 giugno ad Ozzano Taro, lungo la strada della Cisa. Poco prima delle ore 6 di mattina infatti due auto, per motivi in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato molto violento: all'interno delle auto sono rimaste incastrate alcune persone. I feriti sono stati sei, due dei quali gravi. Secondo le prime informazioni un Suv con a bordo cinque giovani si sarebbe scontrato con una Citroen, che stava transitando nelle direzione opposta di marcia. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per far uscire i feriti dall'abitacolo. Sul posto anche i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno poi trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Fortunatamente nessuno dei feriti è un pericolo di vita.