Ciclista investito da un'auto a Sissa: 75enne grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 13 aprile. Erano da poco passate le ore 11 quando, per cause in corso di accertamento, un ciclista, che si trovava in strada Sottargine Borghetta, è stato investito da un'auto, che si trovava sulla stessa strada. Per ora la dinamica dello scontro non è chiara: verranno eseguiti accertamenti per capire con esattezza cosa sia successo. Il conducente della bicicletta ha riportato ferite gravi: è subito scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza. Dall'Ospedale Maggiore di Parma si è alzato l'elisoccorso che ha raggiunto in pochissimo tempo il luogo dell'incidente e ha trasporato il ferito al Pronto Soccorso. Secondo le prime informazioni il ciclista avrebbe riportato un trauma cranico e le sue ferite sarebbero di media gravità. Il ciclista investito è un 75enne, che si trova al Pronto Soccorso del Maggiore in osservazione: sono in corso accertamenti sulle due condizioni di salute.

Aggiornamenti a breve