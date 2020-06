Schianto in strada Martinella nella notte: motociclista gravissimo al Maggiore

Gravissimo incidente nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno in strada Martinella ad Alberi. Un motociclista è rimasto gravemente ferito in seguito ad uno schianto, avvenuto per cause in corso di accertamento, verso le 4 di notte. Secondo le prime informazioni non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica: il ferito è stato medicato sul posto e poi traportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono molto gravi: attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Aggiornamenti a breve