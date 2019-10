Ha un malore mentre guida in tangenziale, evita incidenti e chiama il 118: muore 62enne

Ha avuto un malore mentre stava guidando il suo furgone lungo la tangenziale di Parma, nel tratto che unisce la tangenziale Nord al ponte sul Taro, in via Stati Uniti d'America, è riuscito a fermare il veicolo - per evitare incidenti - e a chiamare il 118: poco dopo è stato stroncato da un infarto. Tragedia ieri pomeriggio, poco dopo le ore 16, in tanganziale: l'uomo, un 62enne residente a Fontanellato, era a bordo del suo furgone e si stava dirigendo a Fidenza. All'improvviso ha avuto un malore: si è fermato ed ha chiamato i soccorsi. Alcuni automobilisti hanno cercato di aiutarlo ma non c'è stato nulla da fare: sul posto è arrivato anche l'elisoccorso che è partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma e una pattuglia della polizia Stradale.