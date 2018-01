Pauroso schianto in tangenziale Nord, auto contro il guardrail: 39enne grave al Maggiore

Pauroso incidente stradale nella notte tra il 31 dicembre ed il 1^ gennaio 2018. Un'auto si è schiantata violentemente contro il guardrail mentre stava percorrendo la tangenziale Nord all'altezza dell'uscita per Pontetaro. Erano da poco passate le 4.30 quando per cause in corso di accertamento il conducente dell'auto, un'Audi, ha perso il controllo del mezzo ed ha centrato in pieno lo spartitraffico. Le due persone a bordo sono rimaste ferite: una donna di 39 anni ha riportato ferite serie ed è stata trasportata d' urgenza al Pronto Soccorso dell'ambulanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Le condizioni della donna sono giudicate gravi.