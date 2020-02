Schianto tra auto e moto in tangenziale, ferito grave al Maggiore: code e tratto bloccato

Grave incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 12 febbraio lungo la tangenziale Sud di Parma, tra l'uscita di via Volturno e quella di via Emilia Ovest. Erano da poco passate le 17.40 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto ed una motocicletta si sono scontrate. L'impatto è stato particolarmente violento e il conducente della moto ha riportato ferite serie.

Sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica della Croce Rossa di Parma che hanno prestato le prime cure al motociclista ferito e l'hanno poi trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non si trova in pericolo di vita. In seguito all'incidente si sono verificati disagi alla circolazione stradale lungo la tangenziale: il tratto tra l'uscita di via Volturno e l'uscita di via Emilia Ovest è rimasto chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente.

Aggiornamenti a breve