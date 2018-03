Terenzo, scontro tra auto e camion: chiusa la statale della Cisa

Anas comunica che, a causa di un incidente, è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 62 “Della Cisa”, al km 85,300, in località Boschi di Bardone nel comune di Terenzo, in provincia di Parma. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e la gestione della viabilità.