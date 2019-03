Auto si schianta contro un albero nella notte: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo a Traversetolo. L'allarme é scattato pochi minuti prima delle ore 5: un'auto, con a bordo cinque giovani, si è schiantata contro un platano mentre percorreva via IX Novembre. Le cause dell'incidente devono ancora essere accertate. In conseguenza dello scontro il conducente è rimasto ferito ed incastrato all'interno dell'abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per farlo uscire mentre gli operatori della Croce Azzurra di Traversetolo hanno trasportato l'uomo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverato in gravi condizioni di salute. Gli altri occupanti dell'auto sono rimasti illesi.

Aggiornamenti a breve