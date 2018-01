Auto finisce nel canale in via Burla: ferito grave al Maggiore

Stava percorrendo via Burla, all'incrocio con strada Traversante Ravadese quando, per cause in corso di accertamento, è finito nel canale. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed ha terminato la corsa proprio nel canale Burla, a lato della carreggiata. Nessun'altra auto è rimasta coinvolta nell'incidente. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso: gli operatori sanitari hanno soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore la persona rimasta ferita. Sono giunti anche gli agenti della Municipale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe riportato ferite di media gravità.