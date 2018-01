Auto contro furgone in via Cremonese: due feriti gravi al Maggiore

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 gennaio, si è verificato un incidente stradale in via Cremonese, all'altezza di strada Mulattiera Inferiore. Per cause ancora da accertare un'automobile, un'Opel Astra, si è scontrata contro un furgone: l'impatto è stato molto violento. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118 che hanno trasportato le due persone ferite, che si trovavano all'interno dei due mezzi, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni avrebbero riportato ferite di media gravità. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi previsti per legge.