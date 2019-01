Tamponamento nella notte in via Cremonese: due feriti gravi

Un tamponamento che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Nella notte tra il 22 ed il 23 gennaio, poco dopo mezzanotte e mezza due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni entrambi i mezzi stavano percorrendo via Cremonese e si trovavano in corrispondenza dell'abitato di Eia quando sono venuti a contatto. Due persone, che si trovavano all'interno delle auto, sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivate a sirene spiegate ambulanze ed automedica: i sanitari del 118 hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni dei feriti sono serie ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.