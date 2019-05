Donna 40enne travolta ed uccisa sulle strisce pedonali all'Arco di San Lazzaro

Tragico incidente verso mezzogiorno di oggi, venerdì 24 maggio. Una donna di circa 40 anni e residente a Parma, Vladislava Ivanovsakaia, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali nella zona dell'Arco di San Lazzaro è stata investita ed uccisa da un furgone che trasportava bevande. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimarla senza successo.

Le ferite riportate dalla donna era troppo gravi. Sul posto alcune pattuglie della Polizia Muncipale hanno transennato il tratto di via Emilia tra l'Arco di San Lazzaro e l'incrocio con via Gibertini e stanno effettuando i rilievi previsti per legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. Sono in corso gli approfondimenti per capire il punto esatto in cui è avveuto l'investimento. Il furgone era guidato da un uomo residente a Parma.

Vladislava Ivanovsakaia, nata a Sanpietroburgo era in Italia da 35 anni e faceva la pittrice. Dopo un periodo trascorso a Colorno si era trasferita in città.

Aggiornamenti a breve