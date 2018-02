Pauroso frontale in via Emilia Ovest: due feriti gravi al Maggiore

Un pauroso scontro frontale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 febbraio, in via Emilia Ovest, poco prima della frazione di San Pancrazio, dopo le ore 15. Per cause in corso di accertamento due auto, che stavano percorrendo la strada in direzioni opposte, l'utilitaria stava andando da Parma verso San Pancrazio e la berlina da San Pancrazio verso Parma, si sono scontrate violentemente. L'impatto è stato molto forte, come testimoniano le auto, distrutte nella parte anteriore. In seguito allo scontro frontale i due conducenti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi sul posto dagli operatori del 118, poi trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, abbastanza vicino al luogo dell'incidente. Lo scontro è avvenuto poco prima della rotonda, vicino al distributore di metano. Secondo le prime informazioni un ferito avrebbe riportato un trauma cranico mentre il secondo ferito un trauma toracico con lesioni in diverse parti del corpo: le loro condizioni sono state giudicate di media gravità. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi di legge ed hanno gestito il traffico in via Emilia e i poliziotti della polizia stradale. Ora sovrà essere stabilita l'esatta dinamica dello scontro: in conseguenza dell'incidente si sono formate alcune code lungo la via Emilia.