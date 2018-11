Pauroso frontale tra auto e camion a Fidenza: muore un 38enne, un ferito gravissimo

Pauroso schianto frontale tra un'auto, un Duster nero, e un camion nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 novembre lungo la via Emilia, all'altezza dell'abitato di Parola di Fontanellato. Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente: per una delle persone che occupavano l'auto non c'è stato nulla da fare. E' deceduta sul colpo. Si tratta del 38enne Francesco Masetti di Bologna, il conducente della Dacia Duster. Secondo le prime informazioni Masetti era indagato per la morte del padre, avvenuta il 4 novembre in ospedale a Zola Predosa, in provincia di Bologna.

Una seconda persona, il conducente del mezzo pesante, ha riportato ferite molto gravi ed è stata trasportata con l'elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, direttamente nel reparto di Rianimazione dove si trova in condizioni critiche e prognosi riservata.

Sul posto tutti i mezzi di soccorso: l'elisoccorso, le ambulanze e le automediche. La via Emilia è chiusa in entrambe le direzioni, poco dopo l'ingresso della tangenziale di Fidenza. Gli agenti della polizia stradale e quelli della municipale stanno regolando il traffico in zona ed eseguendo i rilievi previsti per legge.

LA NOTA DELL'ANAS - A causa di un incidente è temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 9 “Via Emilia”, all’altezza del km 221,000, in località Parola, nel territorio comunale di Fidenza, in provincia di Parma.

Nell’incidente, in cui sono coinvolti un mezzo pesante e un’auto, una persona è deceduta. Le deviazioni sono presenti in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la rimozione dei veicoli e la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile.

Aggiornamenti a breve