Pauroso schianto in via Emilia tra due tir, un'auto e un furgone: due feriti gravi

Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 30 agosto in via Emilia Ovest, all'altezza di Castelguelfo, alle porte di Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto ed un furgone si sono scontrati violentemente poco prima delle ore 10. L'allarme è scattato subito e sul posto si sono diretti i soccorritori del 118. Poco dopo l'incidente però i due mezzi incidentati sono stati tamponati da due camion che si trovavano in coda lungo la via Emilia. Due persone ferite sono state trasportate all' Ospedale Di Vaio di Fidenza: le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.

La scena che si è presentata ai soccorritori faceva temere il peggio: l'auto è rimasta incastrata sotto la cabina del tir, che è andata completamente distrutta. All'interno il conducente del Tir si è salvato: perdeva sangue dalla testa, è rimasto incastrato nelle lamiere ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco. Fortunatamente le sue condizioni non sono così gravi come farebbero pensare le immagini.

La via Emilia è rimasta a lungo bloccata per il traffico che si è formato in seguito all'incidente: si sono registrati diversi chilometri di coda in direzione Fidenza. I mezzi che ai trovavano sulla strada, completamente bloccata dal tir di traverso, sono stati costretti a deviare. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche gli agenti della Polizia Municipale che dalle ore 10 stanno dirigendo il traffico, oltre ad effettuare i rilievi. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per far uscire i feriti incastrati nelle auto: sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia Stradale.