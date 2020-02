Auto si ribalta nella notte in via Emilio Lepido: conducente ferito in ospedale

Stava percorrendo via Emilio Lepido a Parma, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. Disavventura nella notte, verso le ore 2.30, per il conducente del veicolo che, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai due feriti e li hanno poi trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Fortunatamente i due non sono rimasti feriti in modo grave.