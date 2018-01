Auto esce di strada alla rotonda e si ribalta: due feriti, uno grave

Paura stanotte in via Emilio Lepido. Poco prima delle ore 2 un'auto, sulla quale viaggiavano due persone, è uscita di strada all'altezza della rotonda in corrispondenza della passerella pedonale e si è ribaltata nel canale. Sul posto sono i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per estrarre i conducenti dalle lamiere. Le ambulanze, che sono arrivate tempestivamente, hanno trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore i due feriti. Uno dei due occupanti del veicolo ha riportato ferite di media gravità. Sul posto anche la polizia per i rilievi di legge. Le dinamiche esatte dell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, devono ancora essere ricostruite. L'auto, uscendo di strada, ha anche danneggiato un muretto.