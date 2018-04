Si schianta con l'auto contro un platano in via Mantova: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 11 aprile. Per cause in corso di accertamento un'auto, condotta da un giovane, è finita contro un platano mentre stava percorrendo via Mantova a Parma. Sono scattati da subito i soccorsi e sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco che ha messo in sicurezza la zona in cui è avvenuto lo schianto. Il conducente è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni di salute sarebbero di media gravità. Sul posto anche gli agenti di Polizia Municipale per i rilievi. In conseguenza dell'incidente si sono formate alcune code in via Mantova: la circolazione ha ripreso regolarmente dopo le 8.30, quando il mezzo è stato rimosso dalla careggiata.