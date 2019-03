Paura in via San Leonardo, scontro auto-bici: ciclista gravissimo

E' stato ricoverato d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma il ciclista che è stato coinvolto nel grave incidente avvenuto ieri sera in via San Leonardo. Erano da poco passate le ore 23 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto e una bicicletta si sono scontrate, proprio di fronte al Centro Torri. Ad avere la peggio il ciclista che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasporato d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono molto gravi. E' in corso la ricostruzione dettagliata dell'incidente.