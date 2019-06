Via Sidoli, donna in bicicletta travolta da un'auto: è in ospedale

Una donna, che si trovava a bordo della sua bicicletta in via Sidoli a Parma, è stata investita da un'auto che passava in quel momento all'incrocio con via XXIV Maggio. L'impatto è stato violento e la donna è stata sbalzata dalla bici ed è caduta a terra. Secondo le prime informazioni la donna si trovava sulle strisce pedonali: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alla donna e l'hanno poi trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizoni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia Municipale ha effettuato i rilievi previsti per legge.