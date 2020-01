Scontro auto-scooter in via Spezia: ferito grave al Maggiore

E' di un ferito grave, ma non in pericolo di vita, il bilancio di un incidente che si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 28 gennaio. Erano da poco passate le ore 7 quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia Locale, un'auto ed uno scooter si sono scontrati mentre stavano percorrendo via Spezia a Parma. L'impatto è stato violento ed il conducente dello scooter è finito sull'asfalto. I soccorsi sono scattati da subito e sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica del 118 di Parma, che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno poi trasportato al Pronto Soccorso. Le sue condizioni sono gravi ma non si trova in pericolo di vita. La circolazione è stata rallentata dall'incidente e si sono formate alcune code lungo via Spezia.