Via Torelli, investito sulle strisce da un fuoristrada: 53enne gravissimo

Un uomo di 53 anni è stato investito da un fuoristrada in tarda serata mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Torelli. Un fuoristrada Toyota Land Cruiser, guidato da un 78enne, l'ha travolto in pieno poco dopo che era uscito dal parco Ferrari. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori del 118, ambulanze e automedica. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso e subito ricoverato nel reparto di Rianimazione del Maggiore, dove si trova attualmente in condizioni critiche. La prognosi è riservata.