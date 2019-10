Giovane 18enne travolta da un'auto in via Traversetolo: è grave

E' stata travolta da un'auto mentre attraversava via Traversetolo. Il pauroso incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 ottobre. Per cause in corso di accertamento infatti un'automobile, che stava transitando lungo via Traversetolo, ha investito una giovane ragazza di 18 anni. I soccorsi sono scattati da subito e sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Dopo averle prestato le prime cure sul posto l'hanno trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni di salute della ragazza ferita sono gravi ma non è in pericolo di vita.