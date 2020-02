Basilicanova, investito da un'auto nella rotonda a Piazza: ciclista grave al Maggiore

E' stato urtato da un'automobile, in corrispondenza della rotonda di Piazza, tra via Traversetolo e via Garibaldi a Basilicanova ed è caduto rovinosamente a terra. Un ciclista, che è stato investito dall'auto nel primo pomeriggio di mercoledì 12 febbraio si trova ora ricoverato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. Il ferito non è fortunatamente in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto verso le ore 14: sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo che hanno prestato le prime cure al ciclista, che è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza. La dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti della polizia Municipale della Pedemontana, che sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi previsti per legge.