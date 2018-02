Ciclista investito da un'auto in via Trieste: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi , sabato 10 febbraio. Un ciclista, che stava percorrendo la strada tra via Trieste e via Calabria, è stato investito da un'auto: l'impatto è stato forte ed il conducente della bicicletta è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi dai medici. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno gestito il traffico veicolare. In conseguenza dell'incidente infatti ci sono stati disagi alla circolazione.