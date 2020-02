Donna investita da un'auto sulle strisce pedonali in viale dei Mille

Grave incidente stadale nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio. Per cause in corso di accertamento una donna è stata investita in via dei Mille da un'auto, mentre stava attraversando la strada in corrispondenza delle strisce pedonali. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: l'ambulanza e l'automedica, che hanno prestato le prime cure alla persona ferita e l'hanno trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti. Fortunatamente avrebbe riportato solo ferite lievi. Sul posto anche la polizia Locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge e ha gestito il traffico che si è creato tra via dei Mille e barriera Bixio, in seguito all'incidente.

