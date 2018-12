Pedone investito da un'auto in viale Piacenza

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 31 dicembre, a Parma in viale Piacenza. Un pedone è stato investito da un'auto mentre si trovava in corrispondenza dell'incrocio con via delle Fonderie. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla persona ferita. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Gli agenti della polizia Municipale hanno effettuato i rilievi di legge ed hanno regolato il traffico in zona, dopo l'investimento.