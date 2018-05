Pedoni investiti da uno scooter in viale Toschi: due feriti, uno grave

Due pedoni sono stati investiti nella serata di ieri, 4 maggio, mentre si trovavano in viale Toschi. La dinamica dello scontro non è ancora chiara: uno scooter, che stava percorrendo il viale, ad un certo punto, ha impattato con le due persone che si trovavano a piedi; non è chiaro se stessero tentando di attraversare la strada in quel punto. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure ai pedoni, hanno trasportato entrambi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni una delle due persone investite sarebbe grave, mentre la seconda avrebbe riportato ferite di media gravità.