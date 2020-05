Paura a Vignale di Traversetolo, scontro tra due auto: conducente incastrato

Grave incidente, nella mattinata di sabato 23 maggio in località Vignale di Traversetolo, lungo la strada Pedemontana. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate: uno dei due conducenti è rimasto incastrato all'interno del veicolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra di Traversetolo con l'ambulanza e l'automedica, oltre ai Vigili del Fuoco. Gli operatori del 115 hanno lavorato per estrarre il ferito dall'abitacolo: i sanitari hanno portato il conducente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

