Intossicati dal monossido di carbonio a Bore

Alcune persone sono state intossicate dal monossido di carbonio mentre si trovavano in un'abitazione a Bore, in provincia di Parma. E' successo nella notte tra il 13 ed il 14 aprile: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno effettuato un intervento sul posto. Le squadre del 115 di Fidenza si sono portate sul posto, chiamate dai residenti. L'intervento è durato relativamente poco: le persone presenti nell'abitazione, intossicate in modo lieve, non hanno chiesto l'intervento delle ambulanze. La situazione, dopo la messa in sicurezza, è tornata alla normalità.