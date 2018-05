Luca Baraldi tamponato da un'auto mentre era in bici: "Quando siete al volante lasciate stare il cellulare"

Luca Baraldi, ex dirigente del Parma ed attualmente consigliere delegato della Virtus e amministratore unico della Segafredo Zanetti Grandi Eventi, è stato coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di sabato sulle colline parmensi. Baraldi era in sella alla sua bicicletta quando all'improvviso un'auto lo ha tamponato: è caduto sul cofano del veicolo ed è stato poi medicato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi. "Sono volato via, cadendo sul cofano di quella macchina", ha detto Baraldi al Resto del Carlino. "Rispettate i ciclisti e quando siete al volante lasciate stare il cellulare",