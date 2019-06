"Nostra figlia è in coma dopo l'incidente: cerchiamo testimoni"

Giulia è ancora in coma in un letto d'ospedale nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, dopo l'incidente che si è verificato il 3 maggio nel pomeriggio in località La Fratta, nel comune di Montechiarugolo. I genitori della ragazza di 22 anni che è rimasta gravemente ferita durante lo scontro tra l'auto che stava guidando e un'altra auto che proveniva dalla direzione opposta, lanciano un appello per la ricerca di testimoni. "I medici dicono che bisogna aspettare che Giulia si svegli" fanno sapere dalla famiglia: il padre Gianfranco ha lanciato un appello insieme alla moglie. Non è ancora chiaro il motivo per cui Giulia ha perso il controllo dell'auto: forse per un malore. Il cellulare si trovava nella borsa quindi l'incidente non è stato provocato dall'uso del telefono.