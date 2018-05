Operaio investito da un camion in A1: grave al Maggiore

Grave incidente nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 16 maggio. Per cause in corso di accertamento un operaio, che stava svolgendo alcuni lavori di sistemazione della carreggiata dell'autostrada A1, è stato investito da un camion, in transito lungo la rete autostradale. L'investimento è avvenuto al chilometro 91 Nord, in direzione Milano, tra il casello di Parma e quello di Fidenza. Sul posto si sono portate subito le squadre di soccorso del 118 che hanno prestato le prime cure al lavoratore. Dopodiche lo hanno trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove si trova attualmente ricoverato. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero di media gravità. Sono in corso di ricostruzione le cause dell'incente e la dinamica esatta dell'investimento da parte del mezzo pesante.

A breve ulteriori aggiornamenti