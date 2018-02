Investe pedone nella notte in via Langhirano e scappa: ferito grave al Maggiore

Non è ancora chiaro cosa sia successo nella notte appena trascorsa, tra sabato 10 e domenica 11 febbraio ma un pedone, che si trovava in via Langhirano nei pressi del civico 35 è stato investito da un'auto che stava transitando proprio in quel tratto. L'automobilista non si è fermato dopo l'investimento ed ha proseguito la corsa: ora è caccia al pirata della strada.

L'episodio è in corso di ricostruzione: il pedone si trovava sul marciapiede in via Langhirano insieme ad un amico. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il pedone ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggjore, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni di salute. Nel luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine: la polizia sta effettuando le indagini per cercare di identificare il conducente che è scappato.