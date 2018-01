Pedone investito in via Raimondi: è grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 gennaio. Per cause in corso di accertamento un'auto ha investito un pedone mentre stava attraversando la strada in via Raimondi. Erano da poco passate le ore 12 quando un'auto ha urtato il pedone, che è caduto a terra. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.